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Мэр Оттавы заявил, что ситуация с протестами «вышла из-под контроля»

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Patrick Doyle/Reuters

Мэр столицы Канады Оттавы Джим Уотсон заявил, что ситуация в городе из-за протестов дальнобойщиков вышла из-под контроля. Об этом он сообщил в эфире радио 580 CFRA.

«Ситуация на данном этапе полностью вышла из-под контроля, потому что лица, участвующие в протестах, заправляют всем», — сказал он.

По его словам, у протестующих намного больше людей, чем у администрации города и полиции.

Ранее сообщалось, что глава кабмина Канады Джастин Трюдо вместе со своей семьей в неизвестном направлении покинули столицу страны. Такое решение они приняли ради обеспечения безопасности политика из-за массовых протестов водителей грузовиков.

Они недовольны введенными 15 января антиковидными ограничениями и теперь выступают за их отмену. Трюдо не только не изменил предписания, но и назвал протестующих «маргинальным меньшинством».

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