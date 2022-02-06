В екатеринбургском бизнес-центре «Манхэттен» заявили о рейдерском захвате

В Екатеринбурге случился рейдерский захват бизнес-центра «Манхэттен». Об этом сказано в аккаунте БЦ в Instagram.

Захват произошел из-за конфликта между двумя управляющими компаниями: «Аурус» и «Кировская».

«Зашли в наш деловой комплекс, нейтрализовали нескольких сотрудников охранного предприятия и незаконно установили контроль над комнатой охраны и техническими помещениями»,— говорится в сообщении.

Сотрудники УК «Кировская» вызвали полицию.

»«Аурус» не оставляет попыток насильно установить контроль над БЦ», — сказано в сообщении.

В публикации также указывается, что данная УК стремится «дестабилизировать работу центра и вынудить собственников согласиться с их правилами». А каких-либо законных оснований на присутствие в БЦ у «Ауруса» отсутствуют.

Как заявил в беседе с ural.kp.ru заместитель директора УК «Кировская» Владислав Лебедев, в захвате, который произошел 5 февраля, приняли участие около 30 кавказцев. По его словам, официально правом управлять этим БЦ обладает его управляющая компания. Собеседник издания сообщил, что спор на тему того, кто будет управлять «Манхэттеном» длится очень давно.

«По факту прошлым летом собственники помещений дважды проголосовали за то, чтобы именно мы управляли бизнес-центром, а после этого суд подтвердил законность работы компании в БЦ «Манхэттен», — сказал замдиректора «Кировской».

Как утверждает Лебедев, мужчин, которые захватили бизнес-центр, нанял директор УК «Аурус» Алексей Шешуков. Он заявил, что злоумышленники все еще находятся в здании, они никого туда не пускают, а также «выключают провода» и «портят общее имущество». Как уточнил представитель УК «Кировская», из-за их действий не работают шлагбаумы и пожарная сигнализация.