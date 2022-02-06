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После избиения экс-депутата Шингаркина в Москве возбудили уголовное дело

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новсоти»

Полиция Москвы возбудила уголовное дело после избиения бывшего депутата Госдумы Максима Шингаркина, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По факту избиения возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ («Причинение средней тяжести вреда здоровью»)», — рассказал источник.

Ранее стало известно, что Шингаркина избили в центре Москвы, возле офиса на Самотечной улице. Пострадавший был доставлен в больницу с подозрением на перелом носа и ушибами.

Экс-депутат рассказал, что его выслеживали на протяжении недели, об этом он сообщил в правоохранительные органы. По словам его помощницы, нападение на Шингаркина было спланированным и связано с его разоблачительными видеороликами на Youtube.

Мужчина ведет YouTube-канал «Свободное дыхание», снимает репортажи на тему защиты окружающей среды, уделяя значительное внимание природоохранной реформе, а также строительству и рекультивации мусорных полигонов.

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