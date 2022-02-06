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Поблизости от разрушенного цунами королевства Тонга произошло еще одно землетрясение

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РОСКОСМОС/Twitter

Поблизости от разрушенного цунами королевства Тонга в Тихом океане произошло еще одно землетрясение, сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения зарегистрирован на расстоянии 99 км на юго-запад от главного острова и столицы островного государства, Нукуалофы — здесь на данный момент проживает около 22,4 тыс. человек.

Магнитуда землетрясения составила 6,0.

Ранее «Роскосмос» показал, что осталось от острова Тонга после извержения вулкана.

Мощное извержение подводного вулкана Хунга-Хаапай, продолжавшееся несколько дней, и спровоцированное им цунами привели к масштабным разрушениям в островном Королевстве Тонга. Так, местные власти эвакуировали главу островного государства Тупоу VI из королевского дворца в столице страны городе Нукуалофе.

По данным геологической службы Тонги, извержение вулкана стало крупнейшим с декабря 2021 года и послужило причиной ряда небольших цунами, зарегистрированных у побережья Тонгатапу — крупнейшего острова архипелага.

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