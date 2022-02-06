Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Биолог рассказал, как COVID-19 может состарить 02:52
Команда Кузнецова победила в турнире Матча звезд НХЛ 02:45
На Украине отреагировали на конфликт Губерниева с украинским журналистом 02:36
На протестах против анти-коронавирусных мер в Канаде появились первые жертвы 02:31
Врач рассказал, как с помощью душа «прочистить» артерии 02:27
Каминский объяснил ошибку Латыпова на финише смешанной эстафеты на ОИ-2022 02:22
Елизавета II назвала преемницу на посту королевы Великобритании 01:58
Перуанский премьер подал в отставку сразу после назначения из-за давления СМИ 01:45
Тренер украинских олимпийцев обвинила российские СМИ в подлости 01:43
Автоэксперт объяснил действия в случае, если замерзла «незамерзайка» 01:37

Россиянам рассказали о вреде популярных «полезных» продуктов

Нутрициолог Кононенко назвала мюсли, обезжиренное молоко и йогурт вредными продуктами

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Врач-диетолог, нутрициолог Инна Кононенко рассказала, что популярные «полезные» продукты, такие как мюсли, обезжиренные молоко или йогурт, а также банановые чипсы, на самом деле могут принести вред здоровью. Об этом сообщает «Пятый канал».

Нутрициолог объяснила, что мюсли — это обработанные хлопья, которые быстро готовятся, но при этом также очень быстро повышают уровень сахара в крови. Это влияет на поджелудочную железу, которая выделяет гормон инсулин, снижающий сахар, из-за чего человеку снова хочется есть.

Кононенко порекомендовала исключить из рациона банановые чипсы, которые из-за тепловой обработки обогащаются трансжирами, которые могут откладываться во внутренних органах и способствую ожирению. Такие продукты нарушают углеводный обмен и поддерживают хроническое воспаление, добавила врач.

Она подчеркнула, что обезжиренные молочные продукты содержат консерванты, крахмал. По ее словам, не следует бояться употреблять жиры, но главное – правильно распределять их в рационе.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург порекомендовал не есть тяжелую пищу перед сном, но при этом призвал не ложиться голодным.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть