Россиянам рассказали о вреде популярных «полезных» продуктов

Врач-диетолог, нутрициолог Инна Кононенко рассказала, что популярные «полезные» продукты, такие как мюсли, обезжиренные молоко или йогурт, а также банановые чипсы, на самом деле могут принести вред здоровью. Об этом сообщает «Пятый канал».

Нутрициолог объяснила, что мюсли — это обработанные хлопья, которые быстро готовятся, но при этом также очень быстро повышают уровень сахара в крови. Это влияет на поджелудочную железу, которая выделяет гормон инсулин, снижающий сахар, из-за чего человеку снова хочется есть.

Кононенко порекомендовала исключить из рациона банановые чипсы, которые из-за тепловой обработки обогащаются трансжирами, которые могут откладываться во внутренних органах и способствую ожирению. Такие продукты нарушают углеводный обмен и поддерживают хроническое воспаление, добавила врач.

Она подчеркнула, что обезжиренные молочные продукты содержат консерванты, крахмал. По ее словам, не следует бояться употреблять жиры, но главное – правильно распределять их в рационе.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург порекомендовал не есть тяжелую пищу перед сном, но при этом призвал не ложиться голодным.