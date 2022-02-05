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В США неизвестный открыл стрельбу в институте

На территории Технологического института Вирджинии неизвестный устроил стрельбу

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На территории Технологического института Вирджинии в Соединенных Штатах произошла стрельба, есть пострадавшие Об этом сообщает издание New York Post.

Сейчас кампус и прилегающие к нему районы оцеплены полицейскими.

По данным офиса шерифа, поступил сигнал о вооруженном человеке рядом с университетом. Вскоре студентов попросили оставаться дома и не выходить на улицу из-за существующей опасности.

Вооруженное нападение началось в кальянной. В больницу попали несколько человек, точное число пострадавших не называется.

Также нет информации, удалось ли задержать человека, открывшего стрельбу заведении.

Ранее один человек погиб в результате стрельбы возле школы в США. Подозреваемым удалось скрылись с места происшествия.

Также стрельба в школе в Мичигане унесла жизни четырех человек, еще семеро получили ранения. Возраст погибших — 14, 16 и 17 лет.

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Стрельба в США
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