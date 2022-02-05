В Роспотребнадзоре сравнили постковидный синдром у «омикрона» и «дельты»

После штамма коронавируса «омикрон» у переболевших, по предварительным наблюдениям, остается меньше симптомов, чем после «дельта»-штамма. Об этом рассказала заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова, передает ТАСС.

По ее словам, после «омикрона» у пациентов реже наблюдаются признаки тромбозов, устойчивые сердечно-сосудистые и желудочно-кишечные нарушения.

Руженцова выразила мнение, что это может быть связано с наличием иммунитета у многих заболевших новым вариантом коронавируса, более молодым возрастом пациентов и «зачастую быстрым началом активной терапии из-за ярко выраженных симптомов инфекции с самого первого дня болезни».

Специалист также отметила, что у вакцинированных людей после перенесенного «омикрона» гораздо реже встречаются какие-то последствия.

«Их почти совсем нет у переболевших молодого возраста. В старших возрастных группах чаще после получения отрицательного результата ПЦР-теста сохраняется кашель, слабость, снижение работоспособности или способности к самообслуживанию», — рассказала Руженцова.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о снижении темпов распространения омикрон-штамма коронавируса в России и странах Европы.