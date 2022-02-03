Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Суд отпустил прапорщика, выстрелившего в военного контрактника 00:23
Футболистов и тренеров обяжут оформить Fan ID 00:20
Дочь Янгулбаева сообщила, что они с отцом покинули Россию 00:15
Главком ВСУ заявил, что Киев не готовится к военной операции в Донбассе или... 00:14
В ВОЗ позитивно оценили процесс регистрации «Спутника V» 03.02.2022, 23:55
Вяльбе: каждая Олимпиада — седые волосы. Но я потом покрашусь 03.02.2022, 23:54
Журналистка «Новой газеты» Милашина временно покинет Россию 03.02.2022, 23:42
Госдеп пригрозил китайским компаниям «воздействием»... 03.02.2022, 23:31
Биатлонистка Васнецова рассказала о карантине: я похудела и плачу каждый... 03.02.2022, 23:31
В Киеве назвали способ «присоединить» всю Россию к Украине 03.02.2022, 23:28

Журналистам Deutsche Welle запретят допуск в Госдуму

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Журналистам немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle, вещание которой было накануне приостановлено в России, запретят допуск на мероприятия в Госдуму. Об этом сообщает РИА «Новости».

«По поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина в ответ на запрет вещания телеканала «RT DE» в ФРГ принято решение запретить допуск в Государственную думу журналистов германской телерадиокомпании «Дойче Велле», — сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

3 февраля МИД России объявил об ответных мерах на запрет вещания телеканала RT DE в ФРГ. В частности, речь идет о закрытии корреспондентского пункта немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle в России.

До этого европейский оператор спутниковой связи Eutelsat 9В снял со своей платформы немецкоязычный телеканал RT DE, вещающий из студий в Москве, по требованию немецкого медиарегулятора MABB. В отношении RT начали расследование. Как заявила глава регулятора Ева Флекен, канал не имел лицензии на вещание программы на немецком языке. Результатом стал запрет на вещание канала в Германии.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть