Журналистам Deutsche Welle запретят допуск в Госдуму

Журналистам немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle, вещание которой было накануне приостановлено в России, запретят допуск на мероприятия в Госдуму. Об этом сообщает РИА «Новости».

«По поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина в ответ на запрет вещания телеканала «RT DE» в ФРГ принято решение запретить допуск в Государственную думу журналистов германской телерадиокомпании «Дойче Велле», — сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

3 февраля МИД России объявил об ответных мерах на запрет вещания телеканала RT DE в ФРГ. В частности, речь идет о закрытии корреспондентского пункта немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle в России.

До этого европейский оператор спутниковой связи Eutelsat 9В снял со своей платформы немецкоязычный телеканал RT DE, вещающий из студий в Москве, по требованию немецкого медиарегулятора MABB. В отношении RT начали расследование. Как заявила глава регулятора Ева Флекен, канал не имел лицензии на вещание программы на немецком языке. Результатом стал запрет на вещание канала в Германии.