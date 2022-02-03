В Крыму местный житель до смерти изнасиловал 10-летнюю девочку бутылкой

В Симферопольском районе 43-летний безработный насиловал бутылкой десятилетнюю девочку. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Девочка попала в больницу с острым менингитом, однако через 1,5 часа после госпитализации школьница умерла. После осмотра тела ребенка врачу детской инфекционной больницы пришлось обратиться в полицию — травмы указывали на насилие.

«На теле ребенка были обнаружены многочисленные кровоподтеки и разрывы половых органов. Причем, насиловал подонок девочку, используя горлышко бутылки, в том числе извращенным путем. Если описывать все, что он сделал, глаза на лоб лезут», — заявил собеседник газеты.

Выяснилось, что насиловал девочку друг матери, который часто приходил к ним в гости. Пока, что стало основной причиной смерти — инфекционное заболевание или же жестокое изнасилование — неизвестно.

В отношении симферопольца возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Сейчас мужчина задержан.

Ранее сообщалось, что в Кемерово полиция задержала мужчину, изнасиловавшего школьницу 20 лет назад.