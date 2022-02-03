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В России зарегистрировали новый препарат от COVID-19

Минздрав РФ зарегистрировал препарат для лечения коронавируса «Эсперавир»

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Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения коронавируса под международным названием «Молнупиравир». Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на государственный реестр лекарственных средств.

Препарат получил постоянную регистрацию ведомства 3 декабря.

«Торговое наименование: ЭСПЕРАВИР. Международное непатентованное наименование: «Молнупиравир»», — сказано в сообщении.

В реестре указано, что лекарство будут выпускать в капсулах по 200 и 400 мг.

Как заявил агентству председатель совета директоров российской фармацевтической компании «Промомед» Петр Белый, данный препарат позволяет уменьшить риски ухудшения состояния и госпитализации.

«В каком-то смысле «Эсперавир» — это новое слово в лечении коронавируса, потому что он действует на другой сайт этого фермента (RdRP). Вот такого удара вирус еще не знает, он его не ожидает», — сказал глава компании.

Он отметил, что у больных COVID-19, которые будут принимать такой препарат, будет больше инструментов для достижения излечения.

«Да, вирус еще не знает, что его ударят в эту мишень, и поэтому не подготовит соответствующую мутацию. Мы выиграли очень много времени у этого вируса», — заявил Белый, отвечая на вопрос о том, опережает ли новый препарат мутацию коронавируса.

В конце декабря прошлого года Минздрав РФ выпустил 14-ю версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.

В список добавлены сведения о новом штамме коронавируса «омикрон», обновлена также информация о клинических особенностях инфекции и ее эпидемиологическая характеристика.

Был обновлен и раздел «Этиотропное лечение». В него добавили сведения о новых препаратах против коронавируса – молнупиравире, известном также как «Мир-19» от Института иммунологии ФМБП, а также нирматрелвире в комбинации с ритонавиром – вероятно, препарате «Паксловид», разработанном компанией Pfizer, или его аналоге. Кроме того, теперь врачи смогут применять препарат фавипиравир, вводя его в вену пациента.

Также в список рекомендаций добавили данные о вакцине от коронавируса «Спутник М», предназначенной для подростков с 12 лет.

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
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