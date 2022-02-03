Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Путин счел необоснованным возбуждение уголовных дел по налоговым делам 19:44
Хоккеист Кузнецов: в Вашингтоне никого из хоккеистов кроме Овечкина не узнают 19:39
В ВОЗ рассказали о распространении нового подвида «омикрона» 19:38
Польша не хочет заключать долгосрочный контракт с «Газпромом» 19:34
США обвинили террористов в гибели детей при ликвидации главаря ИГИЛ*... 19:17
На Украине расширят производство турецких беспилотников 19:15
Траньков — о ковиде в Пекине: каждый день — как с тарзанки... 19:13
Грабителя, влюбившего в себя женщин, арестовали полицейские 19:11
В Подмосковье горит мебельная фабрика 19:11
Турция вновь предложила провести встречу Путина и Зеленского 19:00

Суд отправил под домашний арест инспектора ДПС, сломавшего руку девушке-оперу

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Суд отправил под домашний арест сотрудника ГИБДД Александра Колесникова, сломавшего руку девушке-коллеге. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По решению суда Колесников будет находиться под домашним арестом до 1 апреля.

Как пишет «Фонтанка», заседание было закрыто для прессы и слушателей, журналистам позволили вернуться на оглашение решения суда.

Вечером 1 февраля в ходе конфликта Колесников повалил на пол девушку-коллегу из уголовного розыска. Колесников требовал от 24-летней Алены Юдиной показать ему удостоверение, но девушка отказывалась. Начальник смены подтвердил, что Юдина работает в полиции, но автоинспектор все равно требовал показать документы.

Словесная перепалка переросла в стычку, Юдина оттолкнула Колесникова. Полицейский применил физическую силу, оперативница упала на пол, после чего ей потребовалась госпитализация. У Колесникова и его коллеги, инспектора Дмитрия Перенюка, забрали оружие вместе с удостоверениями.

В больнице у Юдиной диагностировали перелом руки.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть