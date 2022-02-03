Суд отправил под домашний арест инспектора ДПС, сломавшего руку девушке-оперу

Суд отправил под домашний арест сотрудника ГИБДД Александра Колесникова, сломавшего руку девушке-коллеге. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По решению суда Колесников будет находиться под домашним арестом до 1 апреля.

Как пишет «Фонтанка», заседание было закрыто для прессы и слушателей, журналистам позволили вернуться на оглашение решения суда.

Вечером 1 февраля в ходе конфликта Колесников повалил на пол девушку-коллегу из уголовного розыска. Колесников требовал от 24-летней Алены Юдиной показать ему удостоверение, но девушка отказывалась. Начальник смены подтвердил, что Юдина работает в полиции, но автоинспектор все равно требовал показать документы.

Словесная перепалка переросла в стычку, Юдина оттолкнула Колесникова. Полицейский применил физическую силу, оперативница упала на пол, после чего ей потребовалась госпитализация. У Колесникова и его коллеги, инспектора Дмитрия Перенюка, забрали оружие вместе с удостоверениями.

В больнице у Юдиной диагностировали перелом руки.