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В Саратове бездомные собаки напали на 9-летнего ребенка

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Depositphotos

СУ СК России по Саратовской области проводит доследственную проверку по факту сообщений в СМИ о нападении стаи безнадзорных собак на ребенка, сообщается на сайте ведомства.

По имеющейся информации, инцидент произошел 2 февраля в районе улицы Тульской города Саратова. Животные напали на 9-летнего ребенка, в результате чего тот получил укус локтя.

Следственные органы выясняют все обстоятельства случившегося. Будет дана оценка действиям лиц, ответственных за отлов бродячих животных в районе.

«По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — отмечается в релизе.

В последние два месяца в российских регионах участились случаи нападения бездомных собак на людей, некоторые из которых заканчиваются гибелью пострадавших. Так, в начале января собака насмерть загрызла 11-летнего мальчика в подмосковной Ивантеевке.

Как ранее заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, причиной появления агрессивных животных на улице является коррупция и некомпетентность чиновников.

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