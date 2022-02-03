В Минздраве рассказали, как будет применяться назальная вакцина после испытаний

Назальная вакцина от COVID-19, которая разработана Центром им. Гамалеи, после окончания клинических исследований будет использоваться для ревакцинации россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Министерства здравоохранения России.

Планируется, что данную вакцину против коронавируса зарегистрируют и введут в гражданский оборот.

«После завершения испытаний и получения регистрационного удостоверения препарат планируют использовать для ревакцинации граждан», — уточняется в сообщении Минздрава.

В настоящий момент примерные сроки завершения клинических испытаний нового препарата не называются.

Ранее профессор Дирк Диттмер назвал способы защиты от подвида «омикрона».

Также руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал «Газете.Ru», что научные исследования «омикрона» свидетельствуют о том, что этот штамм коронавируса меньше проникает в легкие, чем другие варианты.