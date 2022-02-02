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В Приморье затонуло краболовное судно

Прокуратура начала проверку после того, как в Приморье затонуло краболовное судно

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

У причала порта Зарубино в Приморье затонуло краболовное судно «Акванавт». Об этом сообщил РИА «Новости» директор приморского филиала ФГБУ «Морспасслужба» Иван Агаревский.

«Часть судна – над водой. На месте будет работать водолаз, обследует судно», — сказал Агаревский.

Информация касательно пострадавших в результате инцидента сейчас уточняется, отметил он. Разлива топлива из-за затопления судна не произошло, добавил представитель ведомства.

Представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры в комментарии агентству рассказал, что на борту судна находится 16 тонн топлива.

«Приморская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения безопасности мореплавания. Полузатоплено судно, корма - на поверхности. К месту происшествия выдвинулись спасательные службы, водолазы, прокурор. По предварительным данным, на борту краболова находится 16 тонн топлива», — заявили в прокуратуре.

Ранее в Японском море затонул сухогруз под флагом Панамы Houei Cristal. 17 членов экипажа были обнаружены на спасательном мотоботе российским судном «Регион 87». Все они — граждане Вьетнама. Сухогруз следовал из порта Находки в Японию с углем и коксом. Причиной кораблекрушения стал шторм.

В ноябре прошлого года в Ялте во время шторма одно судно затонуло и четыре сорвало с якорной стоянки в городе.

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