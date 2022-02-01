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Вирусолог объяснил разницу между штаммами и вариантами коронавируса

Вирусолог Альтштейн: «дельту» или «омикрон» правильнее называть вариантами вируса, а не штаммами

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Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Вирусолог Центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что часто люди неверно трактуют понятия «штамм» и «вариация». Об этом он сообщил «Ленте.ру».

Штаммом называется культура микроорганизмов, выделенная из одного источника, в то время как «дельту» или «омикрон» правильнее называть вариантами вируса.

«Это варианты, которые приобрели характерные мутации. <...> Мутация — сущность существования вируса и у каждого есть изменение в геноме, которое называется словом мутация», — пояснил он.

Ранее Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании указало, что симптомы подтипа BA.2 «омикрон»-штамма коронавируса, который также известен под названием «скрытый омикрон», схожи с симптомами изначального штамма. Об пишет британская газета Express.

Тем не менее агентство уже выпустило список основных отличительных черт «стелс-омикрона». К ним были отнесены высокая температура, надрывный кашель, потеря либо изменение обоняния или вкуса.

Отмечается, что более специфичные симптомы еще предстоит установить, но они, вероятнее всего, будут отражать симптомы его предшественника BA.1.

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