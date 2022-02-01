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Суд объяснил внесение «Росбалта» в список иноагентов

Суд отклонил иск «Росбалта», требующего исключить его из реестра иноагентов

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Минюст РФ включил информационное агентство «Росбалт» в перечень иноагентов за публикацию материалов других СМИ-иноагентов, а также получение денег от иноагентов. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что агентство ранее подало иск в Замоскворецкий суд Москвы с требованием об исключении из ресстра иноагентов.

«С сентября 2020 по сентябрь 2021 года выявлены факты распространения на сайте www.rosbalt.ru материалов иностранных средств массовой информации: «Голос Америки» (организация включена Минюстом в список иноагентов), «Кавказ. Реалии» (организация включена Минюстом в список иноагентов), телеканал «Настоящее время» (организация включена Минюстом в список иноагентов), «Север. Реалии» (организация включена Минюстом в список иноагентов), выполняющих функции иностранного агента», — говорится в решении суда.

Кроме того, в Минюст поступила информация о том, что «Росбалт» получал иностранное финансирование за организацию конференции в январе 2020 года от РОО Центр «Сова», включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

На основании полученной информации Замоскворецкий суд отклонил иск «Росбалта» и оставил агентство в перечне юрлиц-иноагетов.

Отмечается, что Минюст России внес «Росбалт» в реестр иноагентов в октябре 2021 года.

В конце 2020 года Государственная дума приняла закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами и занимающихся политикой в РФ на средства из-за рубежа. Согласно документу, статус иноагента могут получить физические лица, например, аккредитованные в России иностранные журналисты, а также незарегистрированные политические НКО с иностранным финансированием.

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