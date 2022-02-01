В немецком городе полиция ищет вооруженного подростка

Сотрудники полиции немецкого города Гамбург заявили о начале крупной операции из-за информации, что в школу Отто Хана пришел подросток с оружием. Об этом сообщается в Twitter-профиле стражей порядка.

«Территория вокруг школы закрыта. Уточняется, что молодой человек, вооруженный пистолетом, вошел в здание школы», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Местных жителей пообещали информировать о происходящем, как будут актуальные данные.

«Неясно, действительно ли подозреваемый вошел в здание или просто прошел «в направлении здания школы», а затем, возможно, прошел мимо учреждения», — добавили в полиции.

В самом образовательном учреждении проводят обыск спецподразделения.

Ранее в результате стрельбы на вечеринке в США погибли четыре человека.

Также в результате стрельбы в школе в Мичигане погибли четыре человека и еще семеро получили ранения. Возраст погибших — 14, 16 и 17 лет.