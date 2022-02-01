В Запорожье поезд сбил подростка в наушниках

В городе Орехов в Запорожской области Украины произошло ЧП на железнодорожных путях. Как сообщает Telegram-канал «Наш Город Мелитополь», грузовой поезд сбил подростка.

Пострадавшая — 15-летняя девочка. Она шла по путям и была в наушниках, из-за чего не заметила и не услышала приближавшийся поезд.

Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали серьезно пострадавшую несовершеннолетнюю в местную больницу, а позднее транспортировали в областную больницу в Запорожье. Врачи диагностировали у нее открытую черепно-мозговую траву, ушиб головного мозга и закрытое повреждение шейного отдела.

Как уточняет источник, по факту случившегося проводится проверка правоохранительными органами. Известно, что локомотивом управлял машинист 1977 года рождения.

Ранее сообщалось, что в Московской области два пешехода погибли, попав под поезд.