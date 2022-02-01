В Иркутской области 13-летний школьник изрезал одноклассника

В Братске (Иркутская область) 13-летний школьник порезал одноклассника. Как пишет Telegram-канал Mash, это произошло из-за постоянных конфликтов.

Андрей и Максим (имена изменены) учатся в седьмом классе одной из школ города. Между ними наблюдались постоянные конфликты.

31 января перед началом урока Максим подозвал к себе Андрея и полоснул по руке лезвием от точилки.

Порез был не сильный — спасла рубашка.

Мама пострадавшего мальчика написала на обидчика заявление. Тот в разговоре со взрослыми уверял, что все случайно. Позже признался, что хотел припугнуть врага. По рассказам других одноклассников, он уже приносил на уроки кухонный нож.



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