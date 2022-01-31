Власти Санкт-Петербурга запретили несовершеннолетним ходить в ТЦ и кафе

Со 2 февраля в Санкт-Петербурге начнет действовать запрет на посещение несовершеннолетними кафе, ресторанов и прочих заведений общепита, а также любых магазинов, за исключением продовольственных и аптек. Соответствующее постановление за подписью губернатора Александра Беглова опубликовано на сайте региональной администрации.

Согласно документу, до 13 февраля детей и подростков младше 18 лет разрешается впускать только в заведения, которые расположены в аэропорту «Пулково», на вокзалах, помещениях образовательных учреждений и гостиницах, при условии проживания там.

Согласно данным управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, по состоянию на 11 января в городе выявлено 15 802 случая заражения COVID-19, 1 614 выздоровело и 60 умерло.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 21 января ввели запрет на оказание плановой медицинской помощи и диспансеризации взрослых граждан на фоне увеличения числа случаев заражения коронавирусом.