В аэропорту Шереметьево задержали мужчину, угрожавшего взорвать терминал

В московском аэропорту Шереметьево задержали мужчину, который заявил, что у него с собой взрывное устройство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«При входе в один из терминалов посетитель заявил о наличии у него взрывного устройства. Данная информация была проверена, никаких взрывчатых устройств и взрывоопасных предметов не обнаружено», — рассказал источник.

В настоящее время аэропорт продолжает работу в штатном режиме, проводится проверка.

В средине декабря прошлого года неизвестный сообщил о «минировании» более 20 авиалайнеров в аэропорту Шереметьево. В связи с этим в воздушной гавани были усилены меры безопасности, эвакуация людей не проводилась.

Позже несколько аэропортов Дальнего Востока эвакуировали из-за сообщений о минировании. Речь идет об аэропортах Благовещенска, Магадана и Петропавловска-Камчатского.