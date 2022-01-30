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Легкий многоцелевой самолет «Байкал» совершил первый полет

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал» совершил первый полет, передает РИА «Новости».

По информации пресс-службы ведомства, полет был совершен с аэродрома «Екатеринбург» в городе Арамиль Свердловской области, он проходил на высоте 500 метров и длился около 25 минут.

В «Байкале» были учтены существующие наработки и пожелания регионов и эксплуатантов, отметили в ведомстве. Как сообщил летчик-испытатель первого класса Валентин Лаврентьев, выполнивший полет на «Байкале», в рамках испытаний все системы воздушного судна отработали в штатном режиме.

ЛМС-901 «Байкал» был разработан компанией «Байкал-Инжиниринг» в рамках контракта с Минпромторгом России в качестве перспективного самолета местных воздушных линий. Он призван заменить в эксплуатации самолеты Ан-2. По словам Дениса Мантурова, эксплуатация «байкалов» позволит оживить перевозки на местных воздушных линиях и решить проблемы с обеспечением транспортной доступности, прежде всего на Дальнем Востоке.

Ранее стало известно, что свой первый полет совершил МС-21-300 — первый в мире среднемагистральный самолет, созданный по инновационным российским технологиям.

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