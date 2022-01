Врачи назвали четыре продукта, повышающие настроение зимой

Американские врачи-диетологи назвали четыре продукта, которые помогут справиться с хандрой в зимнее время, пишет портал Eat This, Not That!.

По данным экспертов, в холодное время года некоторые люди подвержены влиянию сезонного аффективного расстройства (САР), следствием которого могут стать депрессия, усталость, нарушение когнитивных функций и ожирение. Это расстройство, считают специалисты, возникает из-за недостатка витамина D, падения уровня серотонина и изменения уровня мелатонина. При этом чаще всего САР подвержены женщины, а его симптомы дают о себе знать именно осенью и зимой, считают в Американской психиатрической ассоциации.

Медики рекомендуют таким людям обращаться за помощью к психологам и в то же время начать корректировать свой рацион. Так, по словам диетолога Джулианы Тамайо, включенные в завтрак обогащенные злаки, содержащие клетчатку, витамин B12 и фолиевую кислоту, улучшают настроение и помогают бороться с симптомами депрессии.

Такую же важную роль играет в борьбе с САР рыба, в ней содержатся много незаменимых жирных кислот омега-3 и она является источником белка, не вызывающего пищевого расстройства, отмечает Тамайо.

Также специалист обратила внимание на темный шоколад. По данным исследований, в нем содержится много магния, который является важным минералом, играющим роль в облегчении симптомов депрессии, подчеркнула эксперт.

Врач Сьюзан Келли добавила в список «продуктов-антидепрессантов» тофу. Она указала, что его употребление будет поддерживать высокий уровень железа в организме, что необходимо для предотвращения симптомов депрессии.

