В депздраве уточнили, как проводить гигиенические процедуры при ОРВИ

Главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению депздрава Москвы Андрей Тяжельников считает, что горячую ванну при ОРВИ стоит заменить на недолгий теплый душ или обтирания — в зависимости от тяжести симптомов. Об этом сообщает РИА «Новости».

ПО его словам, мытье в горячей воде при температуре не допускается.

«Если человек совсем плохо себя чувствует и повышена температура, то нужно обойтись обтираниями полотенцем, смоченным в теплой воде, после чего насухо вытереть. Важно, чтобы температура в комнате была комфортной и не было сквозняков», — пояснил врач.

По его словам, горячая вода может дать дополнительную нагрузку на сердце больного, что нежелательно — во время борьбы с вирусом все системы организма усиленно работают. Поэтому горячую ванну и баню стоит отложить до полного выздоровления.

Ранее Тяжельников рассказал, что при симптомах коронавирусной инфекции, вызванной новым штаммом «омикрон», необходимо начинать лечение с безрецептурных препаратов из домашней аптечки и исключить прием антибиотиков.

Главный нарколог Москвы в свою очередь заявил. что пить при ОРВИ опасно, а растираться водкой не имеет смысла.