Омбудсмен Волынец сообщила размер маткапитала в 2022 году

Размер выплаты на первого ребенка в 2022 году составит 524,5 тыс. рублей, на второго — 693,1 тыс. рублей, если семья не получала маткапитал на первого ребенка, и 168,6 тыс. рублей, если его оформляла, разъяснила «Газете.Ru» Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец.

С 1 января 2022 года действует закон (415-ФЗ от 21.12.2021), согласно которому материнский капитал индексируется по фактической, а не по прогнозной инфляции. Его размер будет ежегодно пересматриваться 1 февраля. В этом году индексация будет произведена на 8,4 %. Принять соответствующие поправки ранее поручил Президент РФ Владимир Путин.

Получить маткапитал в приоритетном порядке может мать ребенка. Вместе с тем, закон содержит термин «семейный капитал». Обратиться за получением выплаты может и отец, если мама умерла или лишена родительских прав, усыновление в отношении матери отменено или он единственный усыновитель.

«Средствами материнского капитала можно оплатить учебу любого ребенка в семье — не только того, после рождения которого было получено право на сертификат. Также можно оплачивать образование сразу нескольких детей. Можно оплатить обучение детей в образовательных учреждениях любого уровня — от детского сада до вуза. Также можно покрыть расходы на общежитие, предоставляемое образовательной организацией», — пояснила Волынец.

Распорядиться маткапиталом на улучшение жилищных условий можно, когда ребенку исполнится три года. Исключение — это погашение основного долга или первоначального взноса по ипотеке. Использовать сертификат разрешается сразу после рождения (или усыновления) ребенка.

Материнский капитал может быть полностью или частично включен в состав пенсионных накоплений и передан в доверительное управление управляющей компании или в негосударственный пенсионный фонд.

Также деньги можно потратить на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов.