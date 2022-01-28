Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Белоруссия повысила тарифы на прокачку нефти из России 13:37
Zeit: МИД Германии запретил экс-дипломату работать в «дочке» Nord Stream... 13:32
Звезда Marvel Эванджелин Лилли объяснила участие в антиваксерском марше 13:31
«Будто в концлагере»: Данко вслед за Волочковой пожаловался... 13:30
Главы минобороны стран НАТО проведут совещание 13:30
В соцсетях осудили хозяйку толстой кошки из России 13:29
В Кремле прокомментировали ситуацию с российскими заключенными в тюрьмах... 13:25
Стали известны возможные темы переговоров Путина и Си Цзиньпина 13:23
Седокова переехала в Майами 13:19
Кулеба опроверг сообщения о разногласиях Зеленского и Байдена 13:16

Омбудсмен Волынец сообщила размер маткапитала в 2022 году

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Размер выплаты на первого ребенка в 2022 году составит 524,5 тыс. рублей, на второго — 693,1 тыс. рублей, если семья не получала маткапитал на первого ребенка, и 168,6 тыс. рублей, если его оформляла, разъяснила «Газете.Ru» Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец.

С 1 января 2022 года действует закон (415-ФЗ от 21.12.2021), согласно которому материнский капитал индексируется по фактической, а не по прогнозной инфляции. Его размер будет ежегодно пересматриваться 1 февраля. В этом году индексация будет произведена на 8,4 %. Принять соответствующие поправки ранее поручил Президент РФ Владимир Путин.

Получить маткапитал в приоритетном порядке может мать ребенка. Вместе с тем, закон содержит термин «семейный капитал». Обратиться за получением выплаты может и отец, если мама умерла или лишена родительских прав, усыновление в отношении матери отменено или он единственный усыновитель.

«Средствами материнского капитала можно оплатить учебу любого ребенка в семье — не только того, после рождения которого было получено право на сертификат. Также можно оплачивать образование сразу нескольких детей. Можно оплатить обучение детей в образовательных учреждениях любого уровня — от детского сада до вуза. Также можно покрыть расходы на общежитие, предоставляемое образовательной организацией», — пояснила Волынец.

Распорядиться маткапиталом на улучшение жилищных условий можно, когда ребенку исполнится три года. Исключение — это погашение основного долга или первоначального взноса по ипотеке. Использовать сертификат разрешается сразу после рождения (или усыновления) ребенка.

Материнский капитал может быть полностью или частично включен в состав пенсионных накоплений и передан в доверительное управление управляющей компании или в негосударственный пенсионный фонд.

Также деньги можно потратить на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть