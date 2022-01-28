В России могут одобрить две иностранные вакцины от коронавируса

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия рассматривает заявки иностранных производителей вакцин от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается присутствия иностранных вакцин на нашем рынке. Их же никто не запрещает. Более того, в соответствии с нашими правилами вакцина не может просто так появиться, потому что мы должны убедиться в том, что она хотя бы не вредоносна», — сказал он, пояснив, что для этого необходимо подать заявку.

По словам Медведева, заявку подали AstraZeneca и еще одна китайская фирма. В настоящее время идет процесс рассмотрения на третьей стадии — клинических испытаний.

Ранее зампред Совбеза объяснил, почему Россия продвигает на экспорт «Спутник V».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт», Спутник М» и «Эпиваккорона-Н».