В Москве в пятницу ожидается до -6°С и гололедица

Синоптики спрогнозировали, что в Москве в пятницу, 28 января, температура опустится до -6°С. В столице будет облачно, временами осадки, местами метель. Ожидается снег и гололедица, следует из данных Гидрометцентра России.

По данным метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах -6...-4°С. Ожидается юго-восточный ветер со скоростью 5–10 м/c, местами порывы до 15 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать -7...-5°С. Ожидается юго-восточный со скоростью 5–10 м/c.

Атмосферное давление днем составит 739 мм рт. ст., а ночью — 738 мм рт. ст.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Москве зафиксирован новый рекорд высоты снежного покрова, а также «перевыполнение месячной нормы осадков». По его словам, накануне очередной снегопад принес в столицу еще шесть миллиметров осадков.

Синоптик уточнил, что впервые с начала зимы высота снежного покрова в Москве достигла 45 см, при норме — в 30 см.