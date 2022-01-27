В Белоруссии задержали россиянку с первой полосы «Комсомольской правды»

В Минске задержали гражданку России Веру Цвикевич по делу об участии в протестах. Об этом сообщается в Telegram-канале правозащитного центра «Весна».

Согласно его данным, женщина, имеющая вид на жительство в Белоруссии, была задержана в четверг, 27 января.

«Предварительно, ее обвиняют по <…> ст. 342 УК РБ «организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них», — сказано в сообщении.

В августе 2020 года фотография с протестов россиянки появилась на первой полосе газеты «Комсомольская правда в Беларуси».

Это издание запретили печатать республике в том же месяце. Впоследствии был заблокирован и сайт «КП в Беларуси». Как заявлял главный редактор »Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, недовольство белорусских властей вызвала небольшая заметка, в которой, по его словам, «ничего страшного не было». Он уточнил, это был комментарий одноклассницы IT-менеджера Андрея Зельцера, который погиб в результате перестрелки с сотрудниками КГБ Белоруссии.

В октябре 2021 года стало известно о закрытии представительства «Комсомольской правды» в Белоруссии.