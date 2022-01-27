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Госдеп США обратился к Кадырову

Госдеп: США обеспокоены данными о задержаниях родственников чеченских правозащитников

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Госдепартамент США выразил обеспокоенность в связи с поступающей информацией о «похищениях и произвольных задержаниях», которые якобы проводят власти Чечни.

«США обеспокоены продолжающимися сообщениями <...> о десятках похищений и произвольных задержаний родственников чеченских правозащитников и диссидентов за последние недели», — написано в публикации Госдепартамента.

В ведомстве возмутились тем, что такая «тактика давления» применяется по отношению к родственникам «диссидентов, которые живут за пределами России», упомянув жену бывшего судьи Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву.

Там призвали власти Чечни освободить всех «несправедливо задержанных».

«Мы отвергаем безосновательные попытки главы Чечни Рамзана Кадырова очернить правозащитников и независимых журналистов, и мы призываем его прекратить преследование со стороны властей инакомыслящих, представителей LGBTQI+ сообщества, религиозных и этнических меньшинств и других людей, включая репрессии против членов их семей», — сказали во внешнеполитическом ведомстве США.

Вечером 20 января вооруженные люди в масках — предположительно, сотрудники МВД из Чечни, ворвались в Нижнем Новгороде в квартиру Янгулбаева. Под предлогом постановления чеченского следствия о принудительном приводе Янгулбаева и его жены Заремы на допрос, они увезли супругу судьи. Мотивы предполагаемых силовиков могут быть связаны с преследованием в Чечне блогеров, причастных к оппозиционному Telegram-каналу «1ADAT». Один из них — сын пары, юрист и правозащитник Абубакар Янгулбаев.

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