Депутат Рады предложил «передать» США несуществующий регион России

Депутат Верховной рады Украины от «Слуги народа» Олег Дунда в эфире телеканала «UA:Перший» по ошибке предложил «передать под контроль США» несуществующий российский регион.

«Владивосток, и Дагестан, и Санкт-Петербург, и... Что там у них еще есть? Ямало-Ненецкий край (подразумевая Ямало-Ненецкий автономный округ)», — сказал парламентарий в ходе ток-шоу.

Ранее Дунда направил в пограничную службу страны запрос с просьбой проверить наличие паспортов России у членов фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ).

До этого он предлагал ограничить избирательные права украинцам с российскими паспортами.

Депутат заявлял, что гражданин Украины, имеющий гражданство «страны-агрессора», должен автоматически терять право на участие в избирательном процессе.