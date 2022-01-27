Суд в Новгороде задержал мать пропавшей девочки

Суд под Новгородом до 24 марта арестовал 34-летнюю женщину, задержанную по делу об исчезновении ее годовалой дочери, сообщает РЕН ТВ в Telegram.

Суд также выберет меру пресечения ее 22-летнему сожителю. По информации СК, мать девочки задержали после того, как в печи дома были обнаружены фрагменты костей.

О пропаже ребенка в городе Холме Новгородской области стало известно 26 января. По словам матери девочки, она оставила ее дома на кровати, а сама ушла в построенную на садовом участке баню, а когда вернулась — девочку не нашла.

Задержанная обвинила сожителя в домогательствах к своим дочерям 7 и 14 лет. Однако тот уверяет, что не приставал к школьницам, но совершал действия сексуального характера с пропавшей девочкой.

По информации газеты «Новгород», женщина уже имеет семерых детей, они находятся в приюте. Ранее женщина была судима за кражу, ей также было назначено несколько административных наказаний за неисполнение родительских обязанностей, уточняет Mash.

Было возбужденo уголовное дело по признакам прeступления, предусмотреннoго п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийствo малолетнего»).