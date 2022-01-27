Инфекционист оценил предпосылки к появлению нового штамма COVID-19

Доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский заявил, что сейчас подтвержденных предпосылок к новому варианту коронавирусной инфекции, который мог бы сменить «омикрон», нет. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам инфекциониста, есть возможные предпосылки, однако точных прогнозов в настоящий момент нет.

«Другое дело, что появится ли какой-то штамм, который способен в ближайшее время вытеснить «омикрон», тоже самое — таких предпосылок на сегодняшний день нет, но они вполне вероятны», — пояснил Вознесенский.

Также эксперт добавил, что с каждым новым случаем заражения существует вероятность мутации вируса, потому что он изменяется в клетках организма человека.

27 января стало известно, что в России за сутки госпитализированы 12 807 человек с COVID-19. Больше всего выявлено новых случаев коронавируса в Москве (26 586), Санкт-Петербурге (11 808) и Московской области (7 182).