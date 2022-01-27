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Новый подтип «омикрона» хуже определяется тестированием

Врач Браунштейн рассказал, что «омикрон»-штамм BA.2 тяжелее распознать, чем BA.1

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Специалист Бостонской детской больницы при Гарвардском университете Джон Браунштейн рассказал, что, предположительно, новую разновидность «омикрон»-штамма коронавируса BA.2 тяжелее распознать, чем оригинальный «омикрон» BA.1. Об этом медик заявил порталу Abc news.

Браунштейн отметил, что обычные тесты COVID-19 не могут определить конкретный подтип «омикрон»-штамма.

По его словам, BA.1 «омикрон» имеет генетическую особенность, которая позволяет легко классифицировать образец. Новый же подвариант «омикрона» BA.2 не обладает этой характеристикой. Теперь исследователи лишились возможности использовать быстрый метод.

Сейчас разновидность BA.2 можно идентифицировать с помощью технологии генетического секвенирования.

Демограф Алексей Ракша рассказал , когда в России ожидается наибольшее количество случаев заражения штаммом коронавируса «омикрон». По его оценке, распространение южноафриканского варианта достигнет пика 5–11 февраля.

В среду, 27 января, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России на фоне распространения «омикрона» стали чаще госпитализировать детей. По ее словам, этот показатель вырос за два предыдущих дня на 36,5%. Она отметила, что «омикрон» выявлен в 72 регионах.

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