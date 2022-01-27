Демограф оценил, когда распространение «омикрона» в России достигнет пика

Демограф Алексей Ракша рассказал в разговоре с «Лентой.ру», когда в России ожидается наибольшее количество случаев заражения штаммом коронавируса «омикрон».

По его оценке, распространение южноафриканского варианта достигнет пика 5-11 февраля.

«Причем счет идет на дни. Сейчас уже почти по всей стране начался рост заболеваемости, кроме Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области», — добавил он.

В среду, 27 января, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России на фоне распространения «омикрона» стали чаще госпитализировать детей. По ее словам, этот показатель вырос за два предыдущих дня на 36,5%. Она отметила, что «омикрон» выявлен в 72 регионах.

До этого заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в настоящее время 80% зафиксированных в столице случаев COVID-19 приходится на «омикрон»-штамм.