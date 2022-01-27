Названы самые популярные направления бизнес-путешественников в 2021 году

Аналитики онлайн-сервиса для организации командировок OneTwoTrip for Business рассказали «Газете.Ru», куда его клиенты чаще всего совершали деловые поездки в 2021 году. Списки популярных направлений по России в сравнении с 2020-м изменились несильно, однако отмечается медленное увеличение доли заграничных заказов.

Средняя стоимость перелета по России в одну сторону в 2021 году составила 9600 рублей, что несколько больше, чем в 2020-м (8700 рублей).

Список наиболее популярных направлений за год почти не изменился. Первое место традиционно занимает столица: в Москву оформлено 28,8% от всех авиазаказов (это на 7% ниже в сравнении с долей прошлого года). На второй строке Санкт-Петербург, в который летали чуть чаще (10,3%, +7%). Третью строку занял Екатеринбург — 3,4% бронирований, востребованность города выросла в полтора раза (на 48%). На четвертом месте оказалась Казань (2,9% заказов, спрос увеличился почти на треть). Пятую позицию среди востребованных авианаправлений у бизнес-путешественников занял Краснодар (2,7%), однако сюда стали летать на 29% реже. Кроме того, довольно часто компании оформляли командировки в Новосибирск (2,6%, прирост на 69%), Сочи (2,5%, снижение доли на 46%), Красноярск (2,3%, спрос увеличился более чем в два раза), Ростов-на-Дону (2,2%, -8%) и Самара (2,1%, рост в два раза).

Среди зарубежных направлений чаще всего выбирали Армению (доля 26,2%, рост спроса в два раза по сравнению с 2020-м), Турцию (17,2%, +40%), Киргизию (11,7%, популярность возросла более, чем в два раза), а также Узбекистан (7,2%, +6%).

Средняя стоимость авиабилета за рубеж у командированных в одну сторону на человека в 2021 году составила 10 800 рублей, в 2020-м она была 11 400 рублей.

Командировка на поезде в 2021 году обходилась компании в среднем в 3300 рублей, в сравнении с 2020-м стоимость почти не изменилась. Список городов, в которые чаще всего организовывали деловые поездки, возглавляют Москва и Санкт-Петербург. Однако в 2020-м популярность столиц снизилась на 11% и 20% соответственно. Замыкает тройку лидеров Екатеринбург, куда ездили в два раза чаще, чем в 2020-м.

Средняя стоимость за ночь в гостинице категории «три звезды» на человека составила у командированных в прошлом году 3 800 рублей — на 300 рублей больше, чем в 2020-м. Чаще всего в деловых поездках сотрудники размещались в трехзвездочных отелях (40% от всех бронирований, доля в сравнении с прошлым годом возросла на 8%). Немного реже бронировали отели категории 4* (33%), а пятизвездочные места размещения выбирали в 5% случаев. Жилье ниже «трех звезд» (хостелы, апартаменты или гостевые дома) было востребовано у 22% компаний.

Ранее стало известно, куда россияне чаще всего летали бизнес-классом в 2021 году.