Пашинян заболел коронавирусной инфекцией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заразился COVID-19, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

Уточняется, что премьер ушел на изоляцию после положительного теста на коронавирус. Как отметили в пресс-службе, болезнь у Пашиняна протекает бессимптомно, глава кабмина продолжит работать удаленно.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что более 21 млн человек заразились коронавирусной инфекцией за минувшую неделю в мире, что представляет собой новый максимум за все время пандемии. В период с 17 по 23 января зафиксирован «пятипроцентный рост числа новых случаев COVID-19 по сравнению с предшествующей неделей»: поступили сообщения о заражении 21 362 288 человек. За семь дней зарегистрировано 49 890 летальных исходов, что на 1% больше, чем неделей раньше.

По сравнению с показателями неделей ранее было зафиксировано увеличение числа заразившихся на 39% в Восточном Средиземноморье, на 36% в Юго-Восточной Азии и на 13% в Европе.