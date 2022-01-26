Совет Федерации одобрил закон ЕР о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов

Совет Федерации России одобрил закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов, предложенный «Единой Россией» , сообщает ТАСС.

Как заявил первый вице-спикер Совфеда и секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, закон позволит изолировать от общества серийных преступников-педофилов, его главной целью является предотвращение таких нарушений.

«Любой, кто задумает посягнуть на половую неприкосновенность ребенка, должен отдавать себе отчет, что остаток своих дней проведет в тюрьме», — подчеркнул Турчак.

В документе предлагается изменить 131 и 132 статьи УК. По действующим сейчас нормам педофил может получить в качестве максимального наказания пожизненное лишение свободы, если возраст жертвы меньше 14 лет. Законопроект предлагает распространить максимальное наказание на все случаи, когда жертва была несовершеннолетней, то есть, добавить случаи, когда ей было от 14 до 18 лет.

Авторы инициативы также предложили осуждать пожизненно тех, кто уже был осужден за сексуальные преступления против детей. Кроме того, депутаты предлагают пожизненное заключение виновным в преступлении, в котором пострадали больше одного ребенка, или если насилие в отношении несовершеннолетних было сопряжено с другими тяжкими преступлениями.

Ранее Госдума одобрила пожизненное заключение для педофилов.