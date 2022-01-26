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Матвиенко призвала к тотальной борьбе с пытками в тюрьмах

Спикер Совфеда Матвиенко выступила за ужесточение наказания за пытки в тюрьмах

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости«РИА Новости

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила на открытии весенней сессии, что необходимо усилить наказание за применение пыток в тюрьмах и полностью искоренить это явление, сообщает ТАСС.

«Те, кто допускают бесчеловечное отношение к заключенным, кто потакает таким преступлениям, должны нести самую строгую ответственность перед законом», — сказала Матвиенко.

По ее словам, сенаторы изучат представленный закон об ужесточении наказания за пытки. Матвиенко подчеркнула важность документа для гуманизации пенитенциарной системы в России.

«В цивилизованном обществе пытки — это недопустимо, и мы должны сделать все, чтобы в нашей стране это явление окончательно и бесповоротно ушло в прошлое», — отметила председатель Совфеда.

20 декабря в Госдуму был внесен законопроект, предполагающий лишать свободы на срок до 12 лет за пытки, организованные представителями власти.

В начале октября портал Gulagu.net опубликовал кадры с изнасилованиями и избиением заключенных, которые происходили сразу в нескольких исправительных учреждениях на территории страны. Всего правозащитный проект получил более 100 видеофайлов ФСИН, подтверждающих системный характер пыток в колониях и СИЗО Иркутской, Владимирской и Саратовской областей.

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