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В Алма-Ате вновь звучат выстрелы

В одном из районов Алма-Аты ввели режим антитеррористической операции

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Vasily Krestyaninov/AP

В Турксибском районе Алма-Аты ввели режим антитеррористической операции в результате попытки нападения на административные здания, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный городской антитеррористический штаб.

По данным правоохранительных органов, задержаны пять человек. Они планировали атаковать здания, принадлежащие государственным органам.

Ранее полиция Алма-Аты сообщила о контртеррористической операции.

Согласно представленной информации, сотрудники правоохранительных органов обратились к жителям с просьбой проявить понимание к временным мерам, а также заблаговременно изменить маршрут передвижения с учетом изменений и правил дорожного движения.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией.

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