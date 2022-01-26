Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В мире установлен антирекорд по числу заразившихся COVID-19 за неделю 05:50
Вайсфельд оценил состав сборной России по хоккею на Олимпиаду-2022 05:42
Пьяный россиянин на снегоходе протаранил экипаж ДПС 05:37
Все школы одного российского города эвакуировали из-за «минирования» 05:27
В Минобороны России заявили о перебазировании в Белоруссию современных... 05:23
Жамнов рассказал, как COVID-19 влияет на подготовку хоккейной сборной России... 05:22
Северный флот начал учения в Баренцевом море 05:21
Названы лучшие продукты для укрепления суставов 05:04
Каждая третья девушка, которая любит вино, увлекается видеоиграми 05:00
В США рассказали о сделанном в 2007 году Путиным предупреждении 04:59

В Роспотребнадзоре рассказали об опасной особенности «омикрона» для детей

Инфекционист Роспотребнадзора Горелов предупредил, что при «омикроне» у детей поражаются бронхи

close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов предупредил, что штамм коронавируса «омикрон» нередко поражает бронхи у детей, передает РИА «Новости».

По его словам, врачи обнаружили определенные особенности течения COVID-19 у детей. Наиболее часто бывает, что старт болезни у них проходит стереотипно, но нередко отмечается проявление бронхиолита, который требует обязательного врачебного участия, а порой и госпитализации, указал специалист.

«Помимо этого у каждого третьего ребенка отмечается диарея», — сказал инфекционист.

Он добавил, зачастую подобные патологии встречаются у детей в возрасте от двух до пяти лет.

Ранее Александр Горелов заявил, что при появлении разновидности COVID-19 «омикрон» доля детей среди заболевших увеличилась с 10–11% до 15%.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения допустили, что «омикрон» — не последний вариант коронавируса. Представитель ВОЗ подчеркнул, что меры, направленные на сдерживание COVID-19, не потеряли актуальности и призвал страны «не давать преждевременных обещаний».

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть