В Роспотребнадзоре рассказали об опасной особенности «омикрона» для детей

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов предупредил, что штамм коронавируса «омикрон» нередко поражает бронхи у детей, передает РИА «Новости».

По его словам, врачи обнаружили определенные особенности течения COVID-19 у детей. Наиболее часто бывает, что старт болезни у них проходит стереотипно, но нередко отмечается проявление бронхиолита, который требует обязательного врачебного участия, а порой и госпитализации, указал специалист.

«Помимо этого у каждого третьего ребенка отмечается диарея», — сказал инфекционист.

Он добавил, зачастую подобные патологии встречаются у детей в возрасте от двух до пяти лет.

Ранее Александр Горелов заявил, что при появлении разновидности COVID-19 «омикрон» доля детей среди заболевших увеличилась с 10–11% до 15%.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения допустили, что «омикрон» — не последний вариант коронавируса. Представитель ВОЗ подчеркнул, что меры, направленные на сдерживание COVID-19, не потеряли актуальности и призвал страны «не давать преждевременных обещаний».