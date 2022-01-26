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Ученый заявил, что «омикрон» превращается в обычное ОРВИ

Ученый Тимошилов: штамм коронавируса «омикрон» начинает обретать формы обычного ОРВИ

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Depositphotos

Доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Курского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Владимир Тимошилов рассказал, что новый штамм коронавируса «омикрон» начинает обретать формы обычного ОРВИ. Об этом сообщает URA.RU.

«Приходит понимание, что «омикрон» похож на ОРВИ, поэтому в ряде стран, после прохождения пиков, начинают снимать ограничения и основным ориентиром становится не количество больных как таковых, а нагрузка на стационары. То есть руководители от здравоохранения постепенно приходят к пониманию, что распространение коронавируса неизбежно, локдауны лишь позволили сглазить острые пики. То есть COVID-19, действительно, станет ОРВИ, но нужен мониторинг, чтобы не пропустить возможное появление новых тяжелых штаммов, так как мутации непредсказуемы», — рассказал Тимошилов.

Врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов утверждает, что коронавирус в будущем может стать новой природно-очаговой инфекцией, которая передается от животных к человеку и способна длительное время сохраняться во внешней среде, паразитируя на новом виде животных.

Ранее иммунолог, доктор медицинских наук Николай Крючков заявил, что «омикрон» по его симптоматике нельзя отнести к обычной простуде, причем он в принципе никак не относится к ОРВИ.

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