Аргентина передаст ВОЗ данные по испытаниям «Спутника V»

Минздрав Аргентины по просьбе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) передаст данные об эффективности российской вакцины «Спутник V». Об этом глава Минздрава Карла Виссотти рассказала в эфире радиостанции La Red.

«Нас попросили поделиться всей имеющейся у нас информацией об эффективности как «Спутника V», а также вакцины CanSino и препарата Sinopharm в педиатрии... Мы... направим информацию как можно скорее, чтобы это стало частью решения», — заявила министр.

Она сообщила о недавней встрече с главой ВОЗ и подчеркнула, что валидация вакцин — длительный процесс, который требует предоставления документации и визитов.

Накануне директор Центра имени Гамалеи — разработчика «Спутника V» — Александр Гинцбург заявил, что эксперты ВОЗ могут приехать с инспекцией вакцины в ближайший месяц.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».

В октябре также стало известно об успешном опыте использования назальной вакцины от коронавируса в виде спрея.