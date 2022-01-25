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Аргентина передаст ВОЗ данные по испытаниям «Спутника V»

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Reuters

Минздрав Аргентины по просьбе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) передаст данные об эффективности российской вакцины «Спутник V». Об этом глава Минздрава Карла Виссотти рассказала в эфире радиостанции La Red.

«Нас попросили поделиться всей имеющейся у нас информацией об эффективности как «Спутника V», а также вакцины CanSino и препарата Sinopharm в педиатрии... Мы... направим информацию как можно скорее, чтобы это стало частью решения», — заявила министр.

Она сообщила о недавней встрече с главой ВОЗ и подчеркнула, что валидация вакцин — длительный процесс, который требует предоставления документации и визитов.

Накануне директор Центра имени Гамалеи — разработчика «Спутника V» — Александр Гинцбург заявил, что эксперты ВОЗ могут приехать с инспекцией вакцины в ближайший месяц.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».

В октябре также стало известно об успешном опыте использования назальной вакцины от коронавируса в виде спрея.

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