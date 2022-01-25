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Гинцбург анонсировал визит ВОЗ для инспекции «Спутника V»

Гинцбург: эксперты ВОЗ могут приехать с инспекцией «Спутника V» в ближайший месяц

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал в эфире телеканала «Россия-24», когда состоится очередной визит экспертов Всемирной организации здравоохранения в Россию для инспекции вакцины от COVID-19 «Спутник V».

По его словам, комиссия ожидается в течение ближайшего месяца.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что Москва передала ВОЗ все данные по «Спутнику V» и ожидает экспертов для инспекции производственных площадок в феврале.

До этого, в конце ноября, представители ВОЗ и Российского фонда прямых инвестиций обсудили вопрос о «необходимости дополнительных данных о качестве, безопасности и эффективности вакцин». В результате этой встречи большая часть данных по российской вакцине была представлена в конце декабря 2021 года.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона-Н». В октябре также стало известно об успешном опыте использования назальной вакцины от коронавируса в виде спрея.

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