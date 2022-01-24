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Врач предупредила о риске потери зрения из-за коронавируса

Офтальмолог Шилова: при COVID-19 возможна полная потеря зрения из-за поражения сосудов

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Пациенты с коронавирусом могут полностью лишиться зрения из-за поражения крупных и мелких сосудов. Об этом в беседе с URA.RU предупредила врач-офтальмолог, эксперт комитета по охране здоровья Госдумы, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова.

По ее словам, для COVID-19 характерно поражение крупных и мелких сосудов.

«А мельчайшие находятся как раз в органе глаз, поэтому венозная недостаточность в виде тромбозов и артериальная в виде ишемических состояний могут привести к полной потере зрения», — рассказала медик.

Эта проблема, уточнила Шилова, может возникнуть как в период заболевания, так и после, а реагировать на нее нужно быстро, в течение нескольких часов, по аналогии с инфарктами и инсультами.

Ранее основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев заявил, что штамм коронавируса «омикрон» может проникать в организм человека через глаза, так как конъюнктивит является одним из симптомов заражения коронавирусом.

Увеличение заболеваемости COVID-19 в России наблюдается с позапрошлой недели, что связано с распространением штамма «омикрон». За последние сутки в стране выявили 65 109 новых случаев заражения.

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Коронавирус 2019-nCoV
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