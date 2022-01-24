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Иммунолог Крючков объяснил, почему «омикрон» не станет последним штаммом коронавируса

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков считает совершенно нереалистичной идею о том, что распространение «омикрон»-штамма приведет к тому, что все люди им переболеют, тем самым сформировав коллективный иммунитет.

«Достаточно взять калькулятор и прикрикнуть по дням среднюю заболеваемость. У нас официально выявляется только ⅕ случаев. В итоге мы максимально получим около 35% переболевших за всю волну, если, конечно, не случится супер вспышки — там 40-45% только будет. Поэтому рассчитывать на формирование коллективного иммунитета только за счет «омикрона» не приходится нигде. Плюс к этому, «дельта» полностью себя не изживет – она остается у животных и небольшого количества людей», – объяснил он.

Кроме этого, «омикрон», по его словам, точно не станет последним штаммом коронавируса. Например, вызывает тревогу распространение в той же Дании подштамма «омикрона», где он дал резкую вспышку, прервав наметившееся падение заболеваемости.

«Уже появился «супер-омикрон». Например, «дельта» была сильно мощнее всех остальных штаммов, а «омикрон» оказался мощнее и ее. Новый подштамм не сильно мощнее оригинального «омикрона», но, тем не менее, внушает опасение», – добавил он.

Увеличение заболеваемости COVID-19 в России наблюдается с позапрошлой недели, что связано с распространением штамма «омикрон». За последние сутки в стране выявили 65 109 новых случаев заражения.

Ранее врачи заявили о сокращении инкубационного периода при заражении COVID-19. Так, пациенты отмечают контакт с больными за 1-3 дня до появления у них симптомов.

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