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Мужчина чудом выжил, проведя 11-часовой полет в отсеке шасси

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Безбилетный пассажир сумел выжить после того, как в отсеке шасси провел 11-часовой перелет из Южной Африки в Нидерланды.

Как пишет Daily Star, власти Нидерландов, обнаружив мужчину живым, были крайне удивлены. В своем заявлении сотрудники пограничного контроля уточнили, что это «очень необычный случай», поскольку большинство подобных ситуаций, когда кто-то путешествует на таких высотах и при такой низкой температуре, заканчиваются смертью.

Имя, возраст, национальность выжившего пассажира не уточняются. Известно лишь, что он забрался в колесное пространство грузового самолета Cargolux, прибывшего в амстердамский аэропорт Схипхол. Boeing 747 летел из Южной Африки и по пути останавливался в Кении. Неизвестно также, где именно мужчина сел в самолет.

«С учетом всех обстоятельств, мужчина чувствует себя хорошо и был доставлен в больницу. Определенно, это очень необычно, что кто-то смог пережить холод на такой высоте — очень и очень необычно», — сообщили в полиции.

Во время государственного переворота в Афганистане в 2021 году некоторые местные жители пытались эвакуироваться из страны, зацепившись за стойки шасси самолетов ВВС США. Специалист в области безопасности полетов Алексей Власов тогда объяснял «Газете.Ru», почему выжить таким способом невозможно.

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