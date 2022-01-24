Специалист заявил, что без ревакцинации люди беззащитны перед «омикроном»

Вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев в интервью газете «Известия» рассказал, что без ревакцинации от COVID-19 люди почти не имеют антител к «омикрону».

«Люди, которые не прошли ревакцинацию, практически не имеют антител к «омикрону». По крайней мере, о привитых РНК-вакцинами известно, что уровень антител к «омикрону» примерно в 30 раз ниже, чем к уханьскому штамму», — сказал специалист.

Он отметил, что коронавирус мутирует очень быстро, а разработка отдельных вакцин от новых вариантов вируса не имеет практического смысла, так как за срок разработки и испытания вакцины волна этого штамма будет уже закончена. Лукашев подчеркнул, что в настоящий момент выиграть гонку с новыми штаммами коронавируса нельзя.

По его словам, если мы хотим успешно противостоять новым волнам коронавируса, то следует пересмотреть подход к правилам клинических испытаний вакцин и значительно упростить их по аналогии с тем, как это сделано для вируса гриппа. Вирусолог пояснил, что у препаратов от гриппа очень ускоренная схема, которая уникальна для всей фарминдустрии.

Ранее глава европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что «омикрон» может положить конец пандемии в Европе. Он пояснил, что некоторое время после резкого роста случаев этого варианта COVID-19 в Европе может существовать глобальный иммунитет, который выработается благодаря вакцинам, в результате заражения или из-за сезонных особенностей.