На Кубани за сутки выпало аномальное количество снега

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в Instagram сообщил о рекордном уровне снежного покрова в Краснодаре.

По данным метеоролога, за минувшие сутки на Кубани зафиксировано небывалое за всю историю метеонаблюдений количество осадков — 41 см, в то время как прежний максимум был отмечен на уровне 40 см. Тишковец уточнил, что самые большие, 45-сантиметровые сугробы образовались на Красной Поляне, засыпало и все черноморское побережье Кавказа.

«Циклонический волчок продолжит крутиться над югом России, снегопады хотя и ослабеют, но продолжатся и за 24 часа выпадет еще 15-20, местами до 23 см осадков», — сказал ведущий специалист «Фобоса».

В Москве высота сугробов также превышает многолетнюю норму в полтора раза, отметил синоптик, до конца января сугробы вырастут до полуметра. Тишковец предупредил, что до середины недели москвичей ожидает «передышка в непрекращающемся периоде снегопадов», а со среды, 26 января, осадки возобновятся.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что во всех российских регионах — за исключением Чукотки — ожидается аномально теплая погода.