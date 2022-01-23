Гинцбург: испытания назальной вакцины «Спутник» начнутся в начале следующей недели

Глава центра имени Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург заявил, что испытания интраназальной вакцины «Спутник» начнутся в начале следующей недели. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Первые два-три десятка добровольцев уже набраны, но введение пока не началось. Наверное, начнется с понедельника — со вторника. Предполагается, что первые две фазы клинических испытаний займут три месяца», — сказал он.

Всего в первой и второй фазе испытаний примут участие несколько сотен добровольцев, а в третей — еще 1,5-3 тыс. человек.

«Но при этом можно будет вакцину уже в гражданский оборот запускать, если все будет хорошо с безопасностью и эффективностью по результатам первой и второй фаз, где будет до 300 человек», — добавил Гинцбург.

Ранее Гинцбург сообщал, что назальная вакцина против коронавируса будет двухкомпонентной, но если она будет применяться как бустер, то достаточно будет одного компонента.