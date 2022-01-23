В Москве продлили желтый уровень погодной опасности

В Москве и Московской области «желтый» уровень погодной опасности продлен еще на сутки — до полудня понедельника, 24 января. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Предыдущее предупреждение действовало в московском регионе до 12:00 воскресенья, 23 января.

Синоптики подчеркивают, что что «желтый», уровень потенциально опасной погодных явлений, введен в Московском регионе из-за гололедицы.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что во всех российских регионах — за исключением Чукотки — ожидается аномально теплая погода.

«Если смотреть на синоптическую карту аномалий, то повсеместно температура выше нормы. Исключение составляет только Чукотка», — сказал он.

Синоптик отметил, что сильнее всего потеплеет в Сибири — там норма будет превышена на 8-16 градусов. В Туруханском крае, например, столбики термометров не опустятся ниже -24°C — «это очень теплая погода».

В Москве в ближайшее время будет на четыре-пять градусов выше нормы. В воскресенье температура воздуха приблизится к среднегодовому значению.